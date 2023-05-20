Подмосковье 20 мая 2023, 04:20 Экс-депутата из Дубны признали виновным в коммерческом подкупе Главное управление региональной безопасности Московской области

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Городской суд Московской области вынес приговор в отношении бывшего депутата Совета депутатов Дубны. Его признали виновным в коммерческом подкупе (части 7 статья 204УК РФ), сообщили в региональном прокуратуре.

Суд установил, что с октября по ноябрь 2020 года технический директор предприятия получил от представителей поставщиков 450 тысяч рублей «в качестве вознаграждения за оказание содействия в погрузке и отгрузке» автомобилей.

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Суд приговорил мужчину к пяти годам и семи месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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