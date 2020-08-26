Экоуроки для школьников проведут в подмосковных комплексах по переработке отходов

Утоняется, что тематические музеи развития отрасли обращения с мусором открылись на КПО, которые находятся в Зарайске, Рошале, Коломне, Сергиевом-Посаде, Кашире и Егорьевске.

«Там есть лектории, есть хорошо обученные преподаватели и сотрудники этих предприятий, которые расскажут, как правильно сортировать, какие существуют виды пластика, куда направляются отходы, как работает комплекс переработки отходов, что такое оптический сепаратор и так далее», — перечислил Кудасов.

По его словам, планируется дать детям базовые знания в игровой форме, чтобы не перегружать их теорией.