Экотропы и скейт-парк появятся в ЦПКиО Мытищ. Реконструкция его сильно поменяет

В Мытищах идет масштабная реконструкция Центрального парка. Сейчас здесь устанавливают детскую площадку и проводят работы на главной площади у ДК «Яуза». В рамках первого этапа благоустройства собираются построить и скейт-парк.

В парке обновят главную аллею и прогулочные дорожки, заменят освещение. Жители такого масштабного благоустройства ждали давно.

«Очень красиво будет, удобно. Детям — площадки, все очень хорошо», — сказала жительница г. о. Мытищи Наталья Процык.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках первого этапа собираются построить скейт-парк. Его строительство в приоритете, ведь подобного спортивного объекта в Мытищах сейчас нет. Проект ребята разрабатывали сами.

Источник фото: телеканал «360»

«В данном скейт-парке представлено две зоны. Это эйр-зона. Начальная точка находится здесь. Отсюда мы выдвигаемся, здесь подлетаем, выполняем трюк, приземляемся. Был предусмотрен плавный скат, чтобы исключить возможность травмирования рейдеров», — объясняет спортсмен-экстремал Олег Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Работы по преобразованию общественного пространства ведутся поэтапно. Строители уверяют — от графика не отстают и успеют все закончить в сентябре, как и запланировали.

Источник фото: телеканал «360»

В будущем на территории центрального парка появятся современные игровые пространства для детей, «народный огород», экотропы и многое другое.