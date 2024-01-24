Подмосковье 24 января 2024, 09:29 Экотропу и лыжную трассу обустроили в лесопарке в Лобне Министерство благоустройства Московской области

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Лобненский лесопарк благоустроили в 2023 году. Там обустроили экотропу, лыжную трассу, установили детскую и спортивную площадки и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь лесопарка составила 22 гектара.

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На территории обустроили пешеходные дорожки общей протяженностью 3,4 километра, а также вело-лыжную трассу и эко-тропу. В лесопарке появились детская и спортивная площадки, места для тихого отдыха, пункты проката, кафе, а также системы освещения и видеонаблюдения.

«Лобненский лесопарк открылся после благоустройства в 2023 году. Здесь были смонтированы входные группы, установлен павильон проката и туалетный модуль, проложена дорожно-тропиночная сеть. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», — сказал глава министерства Михаил Хайкин.

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