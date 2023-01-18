Подмосковье 18 января 2023, 18:40 Экотропу для пеших прогулок оборудовали в парке имени Лазутиной в Одинцове в 2022 году

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Экологическую тропу для пеших прогулок и занятий скандинавской ходьбой оборудовали в парке имени Ларисы Лазутиной в 2022 году. Общая протяженность дороги составляет 2,9 километра.

Экотропу оборудовали современными светодиодными фонарями и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

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«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — излюбленное место отдыха не только жителей округа, но и гостей. Здесь созданы условия для отдыха всех групп населения. Большой популярностью пользуется лыжероллерная трасса и веревочный парк», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В прошлом году парк в Одинцове посетили более 1,2 миллиона гостей. Отмечается, что новая тропа здоровья вошла в состав веломаршрута «Связь трех парков», который реализуется на территории округа в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

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