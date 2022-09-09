Экотехнопарк появится в Егорьевске в 2024 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Экотехнопарк появится в Егорьевске в 2024 году Фото: unsplash.com

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В Московской области планируется открыть несколько экотехнопарков. Первый планируют запустить уже в 2024 году.

Экотехнопарк — это территория, на которой по аналогии с индустриальным парком должны развиваться производства по утилизации отходов и производству продукции с использованием вторсырья. Один из таких объектов построят и введут в эксплуатацию к концу 2024 года в Егорьевске.

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Об этом рассказала руководитель департамента экономики замкнутого цикла публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Екатерина Демичева на расширенном заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

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Темой встречи стал переход Подмосковья к экономике замкнутого цикла через вовлечение во вторичный оборот материальных ресурсов.

«Важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил наш президент Владимир Путин. Что означает этот переход — это, когда отходы перерабатываются и используются как ресурс в производстве новой продукции. Нам это позволит снизить объемы утилизации отходов производства, строительства и бытовых отходов, что очень важно для защиты нашей экологии. Сейчас необходимо не только создать инфраструктуру для раздельного сбора мусора, но и, сокращая объемы утилизации, внедрять современные технологии. И немаловажно информировать наших жителей и воспитывать подрастающее поколение, что позволит в будущем относиться к этому процессу, как к чему-то обыденному и должному», — сказал председатель Комитета Владимир Шапкин.

Перед началом заседания участники встречи посетили инновационное предприятие «Орис Пром» — уникальный в России комплекс по переработке всех видов вторсырья от металлолома до пластика.

Гостям продемонстрировали цеха по переработке лома и отходов черных и цветных металлов, шин, пластика, а также по производству навесного оборудования — грейферов для перевалочной техники. Объемы переработки в месяц впечатляют: металлолома — примерно 30 тысяч тонн, шин — около пяти тысяч тонн, пластика — 300 тонн. Грейферов изготавливается до 12 штук в месяц. И с каждым годом темпы только наращиваются.

Предприятие имеет свои рельсы и вагоны, 150 единиц техники, 1,5 тысячи контейнеров и пять площадок сбора отходов в Москве и Подмосковье.

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