Экотакси собирает мусор на переработку. Волонтеры из Чехова продолжили работать во время пандемии

В Чехове активисты забирают у людей мусор даже во время пандемии. Услуга экотакси не перестала работать. Волонтеры собирают отходы бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Любовь Кротова из Чехова — профессиональный эколог. Во время пандемии девушка на своей личной машине ездит по домам и забирает у людей раздельный мусор. Абсолютно бесплатно.

«Мы собираем стекло, бумагу, пластик твердый и металл. Потом везем в гараж. Там сортируем по фракциям, чтобы потом было легко отвезти в собиратор», — рассказала Любовь Кротова, координатор проекта «Экодвор».

Мусор отвозят из Чехова в Москву. Кстати, все предприятия по переработке отходов свою деятельность во время пандемии не останавливали.

Граждане, которые подключились к проекту, прежде чем отдать мусор экоактивистам готовят его по всем правилам. Моют пластиковые баночки и бутылки, раскладывают в отдельные пакеты.

Проекту оказывают спонсорскую помощь некоторые компании. Например, чтобы арендовать гараж под склад. За день Люба объезжает примерно 10 адресов. И навстречу волонтеру выходят уже люди с определенной философией, четко понимающие, почему важно разделять мусор.

С каждым разом людей, сортирующих отходы, становится все больше. То есть ответственность у граждан растет.

Из гаража отходы отправятся на перерабатывающие заводы, чтобы обрести вторую жизнь.