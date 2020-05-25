    25 мая 2020, 16:48

    Экотакси собирает мусор на переработку. Волонтеры из Чехова продолжили работать во время пандемии

    Алена Собкалова, Любовь Рязанцева, Максим Беспалов

    В Чехове активисты забирают у людей мусор даже во время пандемии. Услуга экотакси не перестала работать. Волонтеры собирают отходы бесплатно.
    Экотакси собирает мусор на переработку. Волонтеры из Чехова продолжили работать во время пандемии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Любовь Кротова из Чехова — профессиональный эколог. Во время пандемии девушка на своей личной машине ездит по домам и забирает у людей раздельный мусор. Абсолютно бесплатно.

    «Мы собираем стекло, бумагу, пластик твердый и металл. Потом везем в гараж. Там сортируем по фракциям, чтобы потом было легко отвезти в собиратор», — рассказала Любовь Кротова, координатор проекта «Экодвор».

    Мусор отвозят из Чехова в Москву. Кстати, все предприятия по переработке отходов свою деятельность во время пандемии не останавливали.

    Граждане, которые подключились к проекту, прежде чем отдать мусор экоактивистам готовят его по всем правилам. Моют пластиковые баночки и бутылки, раскладывают в отдельные пакеты.

    Проекту оказывают спонсорскую помощь некоторые компании. Например, чтобы арендовать гараж под склад. За день Люба объезжает примерно 10 адресов. И навстречу волонтеру выходят уже люди с определенной философией, четко понимающие, почему важно разделять мусор.

    С каждым разом людей, сортирующих отходы, становится все больше. То есть ответственность у граждан растет.

    Из гаража отходы отправятся на перерабатывающие заводы, чтобы обрести вторую жизнь.