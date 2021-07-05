Экопункты в Доме правительства Подмосковья собрали 600 килограммов вторсырья

Более 25 тысяч пластиковых бутылок и пять тысяч алюминиевых банок сдали в экопункты, расположенные в доме правительства Московской области посетители. Как сообщила пресс-служба компании «РТ-Инвест» (входит в Ростех), этого количества сырья хватит на производство семи велосипедов, а из полимеров можно сделать 3,5 тысячи футболок.

Это второй этап экологической акции, который проходит в Московской области. За каждую сданную банку или бутылку участники получали по пять баллов, которые накапливались в рамках программы «Время экоперемен. Начали с себя!».

Победитель набрал рекордные 27 тысяч баллов. Его наградили сертификатом на путешествие по России. Занявшие второе и третье место получили по путевке в глэмпинг. Это новый вид отдыха на природе, но предусматривающий все удобства, начиная от кроватей вместо спальных мешков, заканчивая качественной кухней вместо котелка на костре.

Занявшие четвертое и пятое место участники получили в качестве приза сертификаты на катание на сапсерфинге. Катании на доске с веслом. Остальные участники получили сертификаты на посещение аквапарка в Лужниках.

Акция с призами продлится до конца года. Следить за своим рейтингом участники могут на специальном сайте. dpmo. tara-sbor.ru.

При сдаче пластиковых бутылок и алюминиевых банок в экопункты нужно помнить, что грязную и заполненную жидкостью тару сдать не получится. После наполнения экопункт посылает сигнал в систему Рузского регионального оператора. Собранное вторсырье отправляется на комплекс «Храброво». Там банки и бутылки прессуют в брикеты и отправляют на переработку.

где ее остается только спрессовать в брикеты и отправить на переработку.

Алюминиевые банки перерабатывают без потери качества, а полимеры из пластиковых бутылок становятся основой для производства синтетических тканей, спальных мешков и утеплителей для зимней одежды.

Это только часть системы по современной переработке мусора. При внедрении остальных элементов можно полностью отказаться от захоронения отходов на свалках.

В конце июня экопункты установили в 40 магазинах Московской области. Жители могут сдавать алюминиевые банки и пластиковые бутылки в обмен на призы и бонусы. До конца года количество экопунктов в Подмосковье увеличится до 900.