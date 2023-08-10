Подмосковье 10 августа 2023, 13:46 Экопункты «РТ-Инвест» позволили сократить выбросы углекислого газа в атмосферу

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Экопункты «РТ-Инвест» позволили сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 150 тысяч килограммов. С 2021 года с их помощью в Московской области собрали более 7,6 миллиона банок и бутылок.

Всего на территории Подмосковья компания разместила 567 аппаратов для сбора пластика и алюминия. Из собранного материала изготавливают новые банки, бутылки, канцтовары и другую продукцию. Вторичные ресурсы не только сберегают природные ресурсы, но и электроэнергию. Так, производство пластиковой тары с использованием вторсырья экономит до 60% электроэнергии.

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Сдавая тару, жители Подмосковья не только заботятся об экологии, но и получают баллы, которые можно потратить на еду, благотворительность и многое другое. Все экопункты «РТ-Инвест» подключены к системе лояльности компании. Сегодня ее участниками стали более 40 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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