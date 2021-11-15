Экопункты Подмосковья оказались выгодны для бизнеса

С марта этого года в Подмосковье установили экопункты — автоматы, которые собирают вторсырье и отправляют его на переработку. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, чем новые автоматы могут привлечь бизнесменов.

Экопункты, призванные популяризировать раздельный сбор отходов, принимают бутылки из пластика и алюминиевые банки. Помимо пользы для экологии, автоматы несут финансовую выгоду: они позволяют получить специальные баллы, которыми можно воспользоваться в ресторанах и магазинах.

Первые экопункты появились в Московской области в марте 2021 года. Сейчас в регионе стоит уже 151 автомат, сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. Преимущество таких пунктов в том, что они могут работать при любых погодных условиях. Вторичное сырье, которое находится в автоматах, уже чистое, поэтому ему не нужна дополнительная сортировка. Когда экопункты наполняются, бутылки и банки вывозят, прессуют и направляют на переработку. Из бывших бутылок делают одежду, обувь, ручки, а из банок — детали самолетов, мебель, автозапчасти.

Компания, установившая автомат, может провести рекламные кампании для клиентов и увеличить число посетителей, подчеркнул Велиховский. Кроме того, бизнесмены получают возможность заработать на упаковке, поскольку вторсырье можно направить на переработку. Поставившие экопункт предприниматели имеют право заключить договор на вывоз отходов по факту.

Антон Велиховский пообещал установить новые автоматы во всех городских округах до конца этого года. До 2024 года в Подмосковье появятся 5000 экопунктов — их разместят в школах, торговых центрах, на набережных, детских площадках и в других местах.