Подмосковье 10 января 2023, 18:52 Экопункт «5 правил» рассказал школьникам Химок, как правильно сортировать мусор

Читать 360tv в

Школьники и студенты Химок побывали на экскурсии в экопункте «5 правил». Гостям рассказали, как правильно сортировать мусор, и какой путь проходит вещь с момента утилизации до переработки.

Экскурсию подготовили для ребят в рамках проекта «Стратег 2.0», который реализуется в Подмосковье по инициативе молодежной общественной организации «Прорыв». Подобные мероприятия помогают привить молодому поколению бережное отношение к окружающей среде.

Реклама

«Когда активисты и волонтеры посещают комплексы по переработке отходов, они сами убеждаются в эффективности системы раздельного сбора ТКО. Это мотивирует их сортировать мусор и пропагандировать это среди своих знакомых», — рассказала руководитель проекта Диана Алумянц.

Реклама

Неравнодушные жители приносят в экопункт вторсырье для дальнейшей переработки. «5 правил» принимает пластик, бумагу, металл и другие материалы. Активисты «Стратег 2.0» организуют посещение 12 перерабатывающих комплексов региона. Принять участие в экскурсиях могут все желающие, оставив заявку на сайте экостратег.рф.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.