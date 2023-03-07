Подмосковье 07 марта 2023, 11:21 Экопромышленный парк для безопасной утилизации и переработки отходов построят в Егорьевске

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Экопромышленный парк построят в Егорьевске до конца 2024 года. Предприятие получило землю без торгов площадью девять гектаров. Там создадут около 80 рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Площадь экопромышленного парка составит 8,7 гектара. В проект инвестируют 877 миллионов рублей.

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«Реализация проекта, в рамках которого в том числе будут созданы объекты промышленного назначения, позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Егорьевска и ближайших муниципалитетов. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Она напомнила, что с конца прошлого года предпринматели могут подать заявку на получение земли без торгов через «Госуслуги». На участке можно реализовать крупные инвестпроекты, построить социально-культурные или коммунальные объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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