Подмосковье 31 марта 2023, 15:27 Экопроект школы № 29 в Химках попал в эфир бразильского телеканала

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Школа № 29 в Химках попала в эфир бразильского телевидения. Телеканал BRICS выпустил сюжет об экологическом проекте, в котором участвуют ученики.

Директор школы № 29 Наталья Каныгина рассказала в репортаже о важности экологического воспитания детей, а сами ребята поделились опытом использования фандоматов. Три таких аппарата для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в учебном заведении более года назад.

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За каждую сданную пластиковую бутылку можно получить чек с QR-кодом, по которому начисляются баллы. Десять жителей Подмосковья, набравших наибольшее количество баллов, в конце года получат ценные призы.

«Важно рассказывать детям про правильную утилизацию отходов, про сортировку мусора, про сохранение окружающей среды. Я очень рада, что химкинские школьники пользуются фандоматами и с такой ответственностью относятся к вопросам охраны окружающей среды, а также очень горжусь, что ученики моей школы смогли поделится своим опытом с ребятами из других стран», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Фандоматы для приема пластика установлены не только в химкинских школах, но и в административных центрах. Для крупногабаритного мусора работает пункт приема старой мебели, бытовой техники и покрышек «Мегабак». Крышечки от бутылок можно оставить в специальном контейнере в парке «Экоберег». Проекты по сбору вторсырья реализуют при поддержке депутатов и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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