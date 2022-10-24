Банк России отметил успешное развитие туризма в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 10:16 Банк России отметил успешное развитие туризма в Подмосковье

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Экономисты Главного управления Банка России по ЦФО отметили развитие туризма в Подмосковье. Рост спроса на него отметили в августе-сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей региона Владимира Головнева.

Для развития туризма и инфраструктуры в Подмосковье запланировали капитальные вложения. Один из крупных проектов — новые маршруты отдыха в Зарайске, Дмитрове и Серпухове. Там построят новые гостиницы, парковки и сделают удобную навигацию.

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Владимир Головнев отметил, что Подмосковье — инвестиционно привлекательный регион с точки зрения не только туризма, но и промышленности.

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«Область, как лоскутное одеяло, буквально соткана из соцветия древних, уникальных городов, богатых историей и традициями. Сергиев Посад входит в Золотое кольцо России, Серпухов планирует туда войти», — сказал он.

По его мнению, у региона есть все составляющие для перспективного развития этой области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о педагогах региона, которые стали победителями и призерами профессиональных конкурсов. Так, статус «Учитель года» получил преподаватель истории из Орехово-Зуева.