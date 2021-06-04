Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что прививки от коронавируса не должны быть обязательными. Об этом глава региона заявил в интервью «Эху Москвы» на полях ПМЭФ.

«Прививка — дело добровольное. И здесь хочется поставить точку. Об этом говорил президент и всех нас настроил на работу с жителями только через рекомендации, разъяснения. Человек сам хозяин своему здоровью, как ни крути», — заявил Воробьев.

Год назад врачам было сложнее, чем сейчас, потому что тогда еще было много неопределенности, в том числе по протоколу лечения. Сегодня на койках намного меньше пациентов, и выработана эффективная схема лечения.

«Врачи — большие молодцы. И, я надеюсь, и во всех других направлениях мы, Московская область, будем обеспечивать хороший результат. Я имею в виду и онкологию, и сердечно-сосудистые заболевания — все это имеет принципиально важное значение для продолжительности жизни», — сказал глава Подмосковья.

Коечный фонд в регионе достаточный, отметил он. В последние три недели занято 25-30%.

«Это достаточно, потому что избыточное количество коек — это нужно инвестировать, тратить деньги на них, а у нас куча других задач, очень важных задач для перемен в Подмосковье, для повышения качества жизни», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что у области нет ограничений на передвижения с Москвой, они поддерживают партнерство и взаимодействуют.

«Москва всегда помогает, мы со своей стороны делимся своими разработками. У нас полное взаимопонимание, никаких преград быть не должно», — подчеркнул губернатор.

Трудовых мигрантов из-за пандемии сейчас не хватает в Подмосковье так же, как и в Москве.

«Конечно, мы очень нуждаемся в дополнительной рабочей силе. Видим приток из Молдавии, Белоруссии, Средней Азии. Мы над этим работаем», — сказал он.

Воробьев выразил уверенность, что кампания по вакцинации не позволит вернуться к «печальной истории» ограничений.

«Экономика — всему голова. И вы понимаете, насколько важно, чтобы предприятия вышли на мощность и давали результат, рабочие места, налоги — все то, что важно для развития нашей страны», — объяснил губернатор.

Московская область сейчас уже готова вернуть важные программы по благоустройству и строительству новых школ.

«Мы нуждаемся в новых школах, новых очистных сооружениях. Хозяйственная повестка для региона очень важна», — сказал Воробьев.