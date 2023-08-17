Подмосковье 17 августа 2023, 17:16 Экономика в Ступине показала положительную динамику по итогам первого полугодия пресс-служба Минблаго МО

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По итогам первых шести месяцев 2023 года социально-экономические показатели в Ступине подтвердили положительную динамику. Наибольший вклад вносят крупные и средние предприятия округа, а также сельское хозяйство и розничная торговля.

Как рассказали в Минэкономики Подмосковья, общий оборот продукции местных производств с января по июнь составил порядка 131 миллиарда рублей, что на 115,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Выручка от розничной торговли достигла 11,5 миллиарда рублей.

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Сельхозпредприятия Ступина реализовали 717 тонн продукции собственного производства, этот показатель выше итогов первого полугодия 2022 года в два раза. Также фермеры произвели почти 30 тысяч тонн молока, рост составил 22,4%.

В ведомстве добавили, что среднемесячная зарплата в округе за первое полугодие превысила 78 тысяч рублей, что выше по сравнению с прошлым годом на 9,8%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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