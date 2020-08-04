Экономика Подмосковья выросла на 3,7%, несмотря на пандемию. Регион оказался на втором месте по ВРП

Ситуация с коронавирусом сильно ударила по российской экономике. Несмотря на это, Подмосковью удалось занять второе место в стране по объему валового регионального продукта (ВРП) и пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности.

Объем ВРП региона составил 4,6 триллиона рублей. Таким образом, Московская область заняла второе место в стране. Экономика выросла на 3,7%, а консолидированный бюджет составил 667 миллиардов рублей. Это значение увеличилось на 47 миллиардов.

За первое полугодие 2020 года промышленное производство в Подмосковье выросло на 6,4%. За аналогичный период 2019-го рост составил 12,4%. При этом налоги во втором квартале удалось снизить на 16%. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,6%, торговля — на 5,2%, а жилье — на 30%.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 году Подмосковью удалось подняться на пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности. Инвесторы вложили более триллиона рублей, а доход составил 582 миллиарда рублей. В прошлом году области отдали седьмое место в списке, а в 2018-м — десятое.

Ранее Воробьев отмечал, что еще пять лет назад регион стартовал с 22-й позиции. Каждый год власти проводят серьезную работу, чтобы постоянно улучшать показатели.

За прошедшие пять лет в Подмосковье открыли 95 школ и 2018 детских садов. В этом году появится еще 38 образовательных учреждений для школьников и 26 садов.

Всего в школах региона учатся 225 тысяч ребят, а в детских садах насчитывается 90 тысяч детей. За пять лет рост составил 30 и 25% соответственно. Кроме того, с 1 сентября 2020 года в подмосковных школах введут горячее питание. За качеством блюд смогут следить родители.