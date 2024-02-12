Подмосковье 12 февраля 2024, 15:15 Экономика Подмосковья продемонстрировала положительную динамику по итогам 2023 года Пресс-служба г.о. Химки

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Экономика Московской области продемонстрировала положительную динамику в ключевых сферах по итогам 2023 года. Отмечается увеличение промышленного производства на 13,7%, по сравнению с 2022 годом.

Основной вклад в подъем экономики в 2023 году принес рост производства в обрабатывающей промышленности, который составил 15,6%. Самые заметные положительные результаты зафиксировали в производстве компьютеров и электроники (+39,6%), резиновых и пластмассовых изделий (+36,1%), машин и оборудования (+34,5%), транспортных средств (+32,4%) и готовых металлических изделий (+24,1%). Также отмечается рост производства химических веществ и продуктов на 8,5%, неметаллической минеральной продукции на 6,6% и пищевых продуктов на 4,5%.

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В 2023 году промышленные предприятия Московской области отгрузили собственную продукцию на сумму 5,6 триллиона рублей, что составляет 5,2% объема отгрузки по всей России. В связи со стремительным ростом в 2022 году, объем строительных работ в 2023 году снизился на 10% и составил 680,4 миллиарда рублей.

Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 29,7% и достиг 13,4 миллиарда тонно-километров. Было перевезено 49,3 миллиона тонн грузов, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году.

Пассажирооборот автобусных маршрутов вырос на 7,8% и составил 9 миллиардов пассажиро-километров. Число перевезенных жителей и гостей Московской области в 2023 году увеличилось на 14,7% и достигло 626,3 миллиона человек.

Оборот розничной торговли составил 3,8 триллиона рублей, что на 8% выше чем в 2022 году. В непродовольственном сегменте прирост составил 2,5%, в продовольственном — 3,2%.

Платные услуги населению также продемонстрировали прирост на 1%. Значительный вклад в рост внесли услуги системы образования (+6,1%) и медицинские услуги (+3,1%).

Рынок труда в целом показал гибкость и устойчивость в прошлом году, а уровень безработицы на конец декабря составил 0,23%. За 11 месяцев 2023 года номинальная заработная плата увеличилась на 16,1%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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