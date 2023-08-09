09 августа 2023, 17:21
Экономика Коломны сохранила положительную динамику по итогам первого полугодия
По итогам первых шести месяцев 2023 года экономика Коломны сохранила положительную динамику. Так, объем отгрузки товаров собственного производства достиг 76,4 миллиарда рублей, превышая показатели прошлого года на 45,5%. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Положительная динамика наблюдается в обрабатывающих производствах, логистике, сельском хозяйстве, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром. В ведомстве уточнили, что сейчас наблюдается рост оборота розничной торговли к соответствующему уровню предыдущего года почти на 13%.
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За полгода сельскохозяйственные предприятия Коломны отгрузили 29 тысяч тонн картофеля. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 47%. Отмечается, что ситуация на рынке труда остается стабильной в округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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