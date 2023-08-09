Подмосковье 09 августа 2023, 17:21 Экономика Коломны сохранила положительную динамику по итогам первого полугодия Пресс-служба г.о. Коломна

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По итогам первых шести месяцев 2023 года экономика Коломны сохранила положительную динамику. Так, объем отгрузки товаров собственного производства достиг 76,4 миллиарда рублей, превышая показатели прошлого года на 45,5%. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Положительная динамика наблюдается в обрабатывающих производствах, логистике, сельском хозяйстве, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром. В ведомстве уточнили, что сейчас наблюдается рост оборота розничной торговли к соответствующему уровню предыдущего года почти на 13%.

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За полгода сельскохозяйственные предприятия Коломны отгрузили 29 тысяч тонн картофеля. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 47%. Отмечается, что ситуация на рынке труда остается стабильной в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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