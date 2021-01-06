Экономия времени и удобство: ЦКАД-5 сократит срок в пути от Истры до Солнечногорска

Открытый для движения автомобилей скоростной участок пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-5) поможет жителям и гостям Московской области сократить время в дороге. Добраться от городского округа Истра до Солнечногорска можно менее чем за час. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Удобнее станет и автовладельцам из Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов. Разогнаться на новом участке можно до 80 километров в час. Проезд по пятому пусковому комплексу бесплатный до конца новогодних праздников.

Но даже после этого времени плату за проезд по отрезку от М10 «Россия» до М11 «Нева» (ЦКАД 3−5) брать не будут.

Протяженность ЦКАД-5 составляет 76,4 километра. Трасса проходит через городские округа Солнечногорск, Истра, Одинцовский и Наро-Фоминский. Теперь для водителей время поездки до других магистралей сократится в несколько раз.

От Солнечногорска до Новорижского шоссе можно доехать в полтора раза быстрее, из Истры за 50 минут возможно добраться до Минского шоссе и в два раза быстрее — до Ленинградского. Поездка из Истры до Одинцовского городского округа займет меньше часа, а оттуда за 30 минут можно домчать до Киевского шоссе.

Для удобства выезда и спокойной поездки на ЦКАД-5 построили шесть транспортных развязок, 26 мостовых сооружений и пять пешеходных переходов разного уровня.

В состав пятого пускового комплекса входит участок нового строительства, а также реконструкция существующей автомобильной дороги А107 «Московское малое кольцо».