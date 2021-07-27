Экономия в десятки тысяч рублей. Первая молодая семья в деревне Жданово получила газ по президентской программе

Во вторник в деревне Жданово Волоколамского городского округа был запущен газ по программе «Социальная газификация». Владельцы первого дома, который получил газ, — молодая семья.

На отопление уходили десятки тысяч

Жители дома № 63 Булановы Николай и Елизавета давно ждали этот день. Они год как переехали в частный дом. Все это время готовить и отапливать помещение было тяжело семье с детьми. Сегодня пуск газа в этот дом осуществил АО «Мособлгаз».

«Раньше мы готовили еду с газовыми баллонами. Отапливались электричеством. В самые холодные месяцы выходило около 15 тысяч. Сейчас будем отапливаться газом, пока не знаю, сколько выйдет. Надеюсь, намного меньше», — рассказал Николай Буланов.

Всего в деревне Жданово будут догазифицированы по программе «Социальная газификация» шесть домов. В деревне расположены 70 домов.

Строительные работы по догазификации будут проходить до 15 августа этого года. Важно, что работы по строительству газопровода до границ участка будут выполнены бесплатно.

Николай Буланов подал заявку на комплексный договор внутри участка в местную администрацию 2 июня. Стоимость договора составила 135 263 рубля. В перечень работ по комплексному договору были включены работы по проектированию, строительно-монтажные работы, газовый котел, счетчик, техническое обслуживание газового оборудования на год.

Всего в Волоколамске в программу социальной газификации вошли 55 населенных пунктов, где проживают более 5,9 тысячи человек.

«Дом находится в Жданово. В деревне семь таких домов, которые не газифицированы. В течение двух недель мы все газифицируем. Дом Николая газифицируем первый в деревне. Семья растет, поэтому они решили переехать в дом. Подмосковье — первый регион, который вступил в программу. У нас на третий квартал план — 1070 домов, уже газифицировали 400», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Держава мощная — газа много

По традиции генеральный директор подарил семье набор из сковороды, фартука и яиц, а хозяйка дома сделала яичницу и напоила чаем гостей, среди которых был губернатор области Андрей Воробьев. Он осмотрел дом, спросил гендиректора «Мособлгаза», как выполнялись работы, все ли теперь безопасно.

«Президент постарался позаботится о всех, у кого не было газа. Держава мощная, газа много. Президент руководствовался тем, что мы можем себе позволить вложить дополнительные ресурсы в маленькие населенные пункты. При его поддержке мы разворачиваем сейчас большую программу. До конца года 300 тысяч человек у нас получат газ», — рассказал Воробьев.

Социальная газификация — это президентский проект, согласно которому газопроводы до границ участков будут подведены без привлечения денежных средств жителей региона. По последним данным, благодаря программе к газу подключилась одна тысяча жителей Подмосковья. Подано более 40 тысяч заявок на комплексный договор.