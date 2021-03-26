Экономическая перепись малого бизнеса продлится в Подмосковье до 1 мая

В Подмосковье продолжается экономическая перепись малого предпринимательства. Бизнесмены должны предоставить анкеты до 1 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Мосстата.

Отчет о своей детальности должны предоставить индивидуальные предприниматели и малые предприятия.

Заполнить анкету можно в электронном виде с помощью портала госуслуг, сайта Росстата или операторов электронного документооборота. Также есть возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в офис Мосстата в Москве.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и для индивидуальных предпринимателей, их заполнение не займет много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Предпринимателей, которые не предоставят бумаги, ждет штраф. Должностное лицо заплатит от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 20 до 70 тысяч рублей.