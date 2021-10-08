Эконарушителей в Подмосковье за год оштрафовали почти на 130 млн рублей

В Московской области нарушители экологический норм за 2021 год получили штрафы на общую сумму в 127 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональном Минэкологии.

«За истекший период управление госэконадзора возбудило 2015 административных дел — на 300 больше, чем в январе–сентябре прошлого года. Возросли штрафы: за три квартала их наложено на общую сумму почти 127 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства Андрей Разин.

Он отметил, что прошлом году цифра составила 71 миллион. Разин считает, число штрафов и нарушений увеличилось из-за новых полномочий ведомства — в том числе в сфере госохотнадзора и надзора за самоходной техникой.

Помимо этого, в области стали чаще выдавать предостережения о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Таких документов выдано уже 90. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Несколько дней назад стало известно, что штрафы за борщевик на 31 миллион рублей выписали по итогам прошедшей недели в Подмосковье. С начала года сумма превысила 368 миллионов.