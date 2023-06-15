Подмосковье 15 июня 2023, 17:48 Эконадзор предотвратил незаконные сбросы мусора в Коломне и Щелкове ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ Подмосковья, Минэкологии и МВД провели рейды на дорогах Коломны и Щелкова. Во время инспекций они проверили 44 автомобиля, шесть из которых не имели документов на перевозку стройотходов.

В общей сложности инспекторы предотвратили сброс 120 кубометров отходов сноса, строительства и грунта.

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«Начиная с января 2023 года ГУСТ и Минэкологии тестируют систему фотофиксации на дорожной сети, которая уже показывает результаты. Но и старые добрые экорейды мы также проводим на регулярной основе», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сегодня Подмосковье называют лидером России по темпам мусорной реформы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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