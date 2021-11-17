Экомебель появилась в парке Мытищ

Необычные лавочки появились в Центральном парке Мытищ. Экологичную мебель установили на Медовой поляне. Она сделана из переработанного пластика.

Представитель компании «Умная Sreda» Полина Гуща пояснила, что такие лавочки, в отличие от деревянных, не подвержены растрескиванию, с них не слезает краска, а еще их довольно сложно своровать — из-за большого веса.

«В отличие от дерева не гниют, не трескаются, не облезают, не ржавеют, в них нет металла, не надо весной перекрашивать, ухаживать, они очень тяжелые — вряд ли кто-то унесет (по крайней мере, далеко), и после зимы лавочка будет радовать всех своим сохранившимся первозданным видом», — пояснила она.

Экологичные элементы благоустройства установлены в парке впервые, и Медовая поляна выбрана не случайно. Это в каком-то смысле экологическая зона: здесь есть кормушки, сделаны домики для насекомых, в дальнейшем планируется проводить экологические мероприятия, в том числе беседы о сортировке отходов. И экоскамейки — пример того, что можно сделать, если правильно подойти к разделению мусора.

«Замечательные лавки, на которых вы сидите, сделаны из этого пластика. И те, кто сортирует и складывает в отдельные контейнеры, [они обеспечивают материал, который] используется для таких замечательных изделий», — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации городского округа Мытищи Сергей Покатило.