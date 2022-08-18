Экомарафон «Чистый берег» привлек более 200 жителей Балашихи

В экологическом марафоне «Чистый берег» на Тарелочкином пруду в Балашихе приняли участие более 200 человек. Здесь отдыхают не только местные жители, но и гости из соседних городов.

«Акция под эгидой „Единой России“ проходит в нашем городе на любимом месте отдыха наших жителей, на Тарелочкином пруду. Действительно территория, которая требует большого внимания», — сказал глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Молодежь здесь живет активная. Многие считают, что уборка общественной территории — это долг любого гражданина.

«Очень приятно здесь видеть большое количество молодежи, которые к этой акции не безразличны. Все принимают активное участие с хорошим настроением», — отметила главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Источник фото: телеканал «360»

За час плодотворной работы было собрано более 100 кубометров отходов. Дальше камаз с мусором отправился на сортировку.

«Сегодня мы личным примером можем показать подрастающему поколению, что именно своими руками мы можем сделать наш регион чище, краше и более экологичным», — сказала депутат Государственной думы Алла Полякова.

Источник фото: телеканал «360»

За это лето Балашиха стала 15-м муниципалитетом, где прошла подобная экоакция.