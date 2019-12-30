Экология, туризм, спорт для всех. В Подмосковье назвали главные тренды 2020 года

В Подмосковье удалось закрыть 28 из 39 мусорных полигонов, привлечь рекордное количество туристов и создать около 70 тысяч рабочих мест. Об этом в специальном интервью в программе «Вести Москва. Неделя в городе» телеканалу «Россия» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обсуждение итогов года с губернатором прошло в его личном кабинете в перерыве совещания, на котором уже строят планы на год будущий. В этом году рост экономики в Московской области составил 4%, благодаря этому удалось увеличить бюджет на 9%, а дополнительные средства пойдут на социальные проекты.

По словам Андрея Воробьева, в регионе ежегодно создается порядка 70 тысяч рабочих мест, и открывается или модернизируется порядка 130-140 предприятий.

«Конечно, хотелось бы больше. Но это большая работа, и в сложных международных условиях мы, конечно, прежде всего, рассчитываем на отечественных инвесторов. Поэтому задача следующего года — наращивать содействие, внимание, оказывать поддержку бизнесу для того, чтобы обеспечить рост экономики», — сказал Андрей Воробьев.

В область уже пришли крупнейшие мировые производители. Немецкие инвесторы — с «Мерседесом», итальянские — с пастой, а французские — с сыром. Российские инвесторы строят теплицы. Обещание губернатора — накормить всю Москву — уже не кажется фантастическим. Но для инвестиций надо создавать условия, в том числе и транспортные: строятся путепроводы. В этом году появились в Балашихе и Реутове развязки. Полностью готова дорога между Волоколамским шоссе и Ильинским, открыта трасса М11. Количество заторов сокращается, время экономится.

«Мы думаем, как развязать те или иные транспортные проблемы. Где-то это удается в обход города, как в Сергиевом Посаде, где-то развязка, где-то это расширение шоссе, как в Люберцах, где-то это мост, как в Щелкове. И у нас большая программа по дальнейшему развитию инфраструктуры. Понятно, если мы будем запаздывать, то, опять же, это отразится и на экономике, и на качестве жизни», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Дороги строятся с учетом мнения жителей. Оставить свои пожелания можно на сайте «Добродел». Голосование уже идет по 20-ти направлениям. В этом году почти четверть бюджета была потрачена именно по этой системе.

«Житель того или иного города может принять участие и высказаться в пользу своего подъезда, в пользу своего двора. Когда житель вовлечен, то и результаты, которые мы после благоустройства совершаем, они более ожидаемы и понятные жителям», — сказал Андрей Воробьев.

То, что волнует жителей Подмосковья — это мусорные свалки. К концу этого года, в общей сложности, из 39-ти мусорных полигонов закрыто уже 28. За 12 месяцев многие уже привыкли и к раздельному сбору мусора, который в области ввели раньше всех.

«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», — отметил Андрей Воробьев.

Экология, туризм, спорт для всех — это главный тренд в наступающем году. Жителям области не надо никуда ехать в поисках развлечений, по крайней мере, активных. Этой зимой в регионе открылись почти 1000 катков, более 30 лыжных трасс, десятки ярмарок. И сейчас тут царит особая атмосфера.

Андрей Воробьев рассказал, что Новый год он будет отмечать дома, в кругу семьи.

«Я буду дома отмечать Новый год. У нас был план, который предполагал поездку и в Дмитровский район. Нам нравится быть здесь, в Подмосковье. Поэтому всей большой семьей мы будем встречать Новый год вместе в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Как и многим другим, число туристов в Подмосковье в это году рекордное — 11 миллионов человек.