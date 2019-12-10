Экология стала самым актуальным вопросом для жителей Подмосковья. 25 полигонов в регионе уже закрыли

В международный день прав человека Андрей Воробьев встретился с главой регионального Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич. Подвели итоги работы Совета за этот год.

Обращения по вопросам экологии по-прежнему в приоритете.

«Мы провели очень много разных мероприятий и по нашей идеологии, по приоритетам деятельности. Все, что связано с экологией, — тема особенно чувствительная и важная», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Экология с одной стороны тема проблемная. С другой, и наибольшие достижения в этом году связаны именно с этой сферой.

Губернатор подчеркнул, что уже 25 мусорных полигонов закрыты, на очереди — полигон в Егорьевске. Также будет закрыт полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе.

«То, что закрываются полигоны, в этом немалая доля нашего участия. Я думаю, что и в этом году мы будем продолжать, и на будущий год это останется нашей задачей. Я думаю, я скажу, что смогу уходить на пенсию, когда мы закроем последний плохой полигон в Московской области», — сказала Марина Юденич, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека региона.

Направления работы в следующем году, как и в этом, будут формироваться в зависимости от обращений граждан. Направить их можно по электронной почте или через социальные сети.