Дети из Подмосковья рассказали о проблемах экологии в танце

Проходящий под эгидой Росприроднадзора конкурс «Экология — дело каждого» вдохновил на участие детский танцевальный коллектив из Подмосковья L. Dance. Ребята решили в танце показать, насколько важно заботиться об окружающем мире.

Танцоры узнали о конкурсе случайно — увидели анонс в Instagram. И решили, что обязательно будут участвовать, рассказала руководитель школы танцев Людмила Дудкина.

«Так сложилось, что мы поехали в детский танцевальный лагерь. Когда увидели в Instаgrаm такую возможность <…> проявить себя, мы, конечно же, приняли участие», — пояснила она.

Руководителя дети поддержали и сняли агитационный ролик на репетициях — добавили элемент с мусором и быстро распределили роли.

В Росприроднадзоре не ограничивали формат участия. А танец — вполне доступная форма привлечения внимания к проблемам экологии. Главном было определиться с номинацией, и ребята остановились на проблеме загрязнения морей.

«Если ты самый маленький участник, ты можешь нарисовать экологический рисунок. Дети постарше могут снять видеочелленджи, могут запустить лайфхаки, могут участвовать в социальных сетях, призывая к экологической активности, могут быть эковолонтерами», — уточнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Проблемы экологии для L. Dance не пустой звук. Дома дети активно призывают членов семей к ответственности за сохранение чистоты природы. Например, сдают на переработку крышки, макулатуру и правильно утилизируют старые батарейки.

Желание победить у ребят есть, однако они будут ради и просто привлечь внимание к существующей проблеме. Коллектив стал одним из почти 10 тысяч участников со всего мира, заявившихся на конкурс. Всего в нем 12 номинаций. В шорт-лист попали порядка 700 работ. Жюри предстоит непростой выбор.