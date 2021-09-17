Жителям Подмосковья напомнили, как можно помочь экологии региона

В Подмосковье уже традиционно прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево». Каждый сентябрь жители региона высаживают на лесных и муниципальных площадках различные деревья. Также среди участников акции проходит фотоконкурс #НАШЛЕС2021, он продлится до 20 сентября, а уже 23 сентября станут известны его победители.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит с 2013 года каждый сентябрь. За восемь лет жители Подмосковья посадили больше 10,5 миллионов деревьев.

Количество волонтеров и участников акции с каждым годом становится только больше. Так, в пандемийный 2020 год свыше 20 тысяч человек высаживали липы, клены и сосны.

В этом году акция прошла 11 сентября на 695 участках лесного фонда и городских округов. Участники мероприятия высаживали сосны, ели и дубы на лесных площадках, а на муниципальных — декоративные деревья и кустарники, среди которых каштаны, клены, рябины, кусты сирени и жасмина, а также фруктовые деревья: яблони, вишни и груши.

Комитет лесного хозяйства и в этом году, уже по традиции, провел фотоконкурс с призами.

Для участия в нем необходимо сделать фотографию с Акции и разместить ее на своей странице в Instagram до 20 сентября с хештегом #НАШЛЕС2021. Затем нужно подписаться на аккаунты Комитета лесного хозяйства и председателя Комитета Елену Казимир. Следом — написать комментарий о том, где вы посадили свое дерево под постом с объявлением о фотоконкурсе.

Результаты будут объявлены уже 23 сентября.

Зеленый щит планеты постоянно испытывают на прочность. Почти треть видов деревьев в мире уже сейчас находится под угрозой исчезновения. Лес уничтожают вырубки и лесные пожары. Восстановить сгоревшие березняки и боры можно своими силами. Главное — знать, как это делать.