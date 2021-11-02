Инновационные технологии по сбору вторсырья направили в помощь экологии Подмосковья

В марте 2021 года в Московской области для популяризации раздельного сбора отходов при участии губернатора региона Андрея Воробьева состоялось открытие первых «ЭКОпунктов». На сегодняшний день в Подмосковье установили уже 91 такой пункт.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Веховский подчеркнул, что по поручению губернатора в 2021 году в регионе планируют установить 900 «ЭКОпунктов».

Благодаря активному участию жителей региона, уже более 4,3 миллиона тонн отходов были направлены на вторичную переработку. Сегодня в Подмосковье функционирует 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Работа новых предприятий осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, что является одной из основных целей национального проекта «Экология» Антон Веховский Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Программу по установке «ЭКОпунктов» в Подмосковье реализуют с 2021 по 2024 годы. За этот период в школах, парках и скверах, на бульварах, набережных, детских площадках, стадионах, торговых центрах, в жилых кварталах и административных зданиях установят пять тысяч «ЭКОпунктов».

Чтобы привить правильное отношение к окружающей среде детям, в 50 школах Долгопрудного, Домодедова, Королева, Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи и Подольска специалисты компании «РТ-Инвест» установили «ЭКОпункты».

За время их работы ученики сдали 41,4 тысячи пластиковых бутылок и 13,2 тысячи алюминиевых банок. В конце года ребятам вручат призы, которые получат школьники, сдавшие больше всего тары.

«Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в „ЭКОпункт“. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье», — заметил Велиховский, добавив, что регион и впредь продолжит экологическое образования и установку «ЭКОпунктов».

В рамках совместного проекта правительства Московской области и компании «РТ-Инвест» 10 уличных «ЭКОпунктов» появились в Долгопрудном, Красногрске, Королеве. Ранее один аппарат в порядке частной инициативы был размещен в Одинцове. В течение месяца такие устройства дополнительно установят в Красногорске, Долгопрудном, Балашихе, Мытищах, Одинцове и Химках. В общественных пространствах на данный момент уже установлено 11 «ЭКОпунктов».

На дворовых территориях в Одинцове, Химках, Ленинском, Люберцах и Жуковоском «ЭКОпунктов» шесть. Еще 24 «ЭКОпункта» можно найти на территории торговых центров «Лента», «Глобус», «Пятерочка», «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток» и других. Они расположены в Домодедове, Истре, Клину, Королеве, Котельниках, Красногорске, Ленинском, Одинцове, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Реутове, Солнечногорске, Талдоме, Химках и Щелкове.

«ЭКОпункт» — автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Он позволяет не только собирать вторичное сырье и направлять его на переработку, но и получать баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

Аппараты могут работать в любых погодных условиях — как зимой, так и летом. 900 «ЭКОпунктов» ежегодно способны принять непосредственно на переработку до 56 миллионов бутылок и банок.

Вторсырье в «ЭКОпунктах» уже чистое и не нуждается в дополнительной сортировке. По мере наполнения устройств накопленные банки и бутылки вывозят, прессуют в брикеты и отправляют на переработку.