Подмосковье 27 апреля 2023, 14:06 Экологичность новой упаковки для горячего питания протестировали на КПО «Восток» в Подмосковье ЭкоЛайн

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Сеть московских ресторанов «Кофемания» представила новую упаковку для тестирования на экологичность региональному оператору «ЭкоЛайн». Сотрудники подмосковного комплекса по переработке отходов «Восток» испытали контейнеры и остались довольны результатами.

Полимерную упаковку, которую планируется использовать для доставки еды, проверили на легкость автоматической сортировки. Важно, чтобы вторсырье было отобрано на линии и в дальнейшем поступило в переработку.

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В компании «ЭкоЛайн» отметили, что за время проведения аналогичных тестов упаковка из полипропилена показала практически 100%-ный отбор в процессе сортировки и высокий процент пригодности к переработке. Контейнеры для еды прошли испытания на отлично. Из 50 образцов, добавленных в общий поток отходов, все 50 были отобраны оптическим сепаратором.

«Тестирование говорит о выверенной стратегии развития „Кофемании“. Редкий и важный случай в нашей практике: компания провела тестирование контейнеров для еды до того, как запустить их в массовое потребление», — отметили специалисты «ЭкоЛайн».

По данным исследований, половина сухих отходов в мусорном баке — это пластик. Он мог бы пойти в переработку, но пойдет на захоронение. Часть отходов слишком загрязнена органикой, другая содержит компоненты, технологии переработки которых пока нет. Именно поэтому так важно проводить исследования тары, прежде чем начинать ее массовое производство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.