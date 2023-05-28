Подмосковье 28 мая 2023, 12:20 Экологическую акцию «Вода России» провели во Фрязине Unsplash

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Жители Фрязина присоединились к экологической акции «Вода России». С помощью мусорных мешков и перчаток участники мероприятия береговой линии технических прудов береговой линии округа.

Мы очень гордимся тем, что можем помочь почистить такое прекрасное место. Хотя оно очень грязное, как мы видим. Но какую-то часть мы смогли убрать. И мы хотим, чтобы подростки не сидели просто дома за компьютером, а тоже выходили на улицу убираться. Хотя бы банально выйти и немного поубирать пруд», — рассказал волонтер Илья Егоров.

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Генеральную уборку на прудах Фрязина не проводили давно. За это время на территории отдыха накопилось огромное количество битого стекла, пищевых отходов, ржавых мангалов и другого мусора.

В середине мая в Московской области стартовала областная и всероссийская акция «Вода России». Она в первую очередь направлена на экологическую грамотность молодежи. На то, чтобы бережно относиться к нашим природным ресурсам и к воде, а именно — соблюдать порядок. Администрация городского округа Фрязино, конечно, не могла не принять участия», — поделился начальник местного управления ЖКХ и экологии Олег Фрибус.

«Вода России» проходит по всей стране в рамках проектов «Экология» и «Сохранение уникальных водных объектов». В этом году проводят более 10 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов — от Калининграда до Владивостока.

«Уверен, что это привлечет внимание наших жителей к тому, что нужно отдыхать более культурно. Не оставлять за собой мусор, в том числе и на воде. И будет способствовать тому, что городской округ и его водные объекты будут становиться с каждым годом все чище и чище», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В генеральной уборке берегов технических прудов приняло участие более 60 человек. Представители администрации, организаций и предприятий округа, волонтеры, экоактивисты и неравнодушные жители собрали десятки мешков мусора. В июне подрядная организация начнет работы по санитарной очистке воды в рамках программы «100 прудов и озер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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