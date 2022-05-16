Экологическую акцию по обмену одеждой проведут в Электростали

В Электростали 21 мая можно будет обмениваться одеждой, обувью и аксессуарами, чтобы поддержать экологию. Здесь пройдет федеральная экологическая акция дарения вещей «Зеленая суббота».

Организует мероприятие Российская экологическая партия «Зеленые» при поддержке Минприроды России. В Московской области акция проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в партнерстве с проектом «Мегабак».

Ежемесячные акции обмена и дарения вещей «Зеленая суббота» начались в Электростали в апреле 2022 года. Жители уже обменивались электронной и электрической техникой в хорошем состоянии.

«На производство одежды приходится 5–10% загрязнения пресной воды. Например, на изготовление простой футболки уходит 2,7 тысячи литров воды, столько в среднем человек выпивает за три года», — рассказала член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.

Она подчеркнула, что, отдавая в дар или обменивая ставшую ненужной одежду, можно снизить экологический след от производства новых вещей, транспортирования и переработки текстиля.

Акция пройдет 21 мая по адресу: город Электросталь, улица Корешкова, дом. 3, на площади около ТЦ «Парк-Плаза». Время проведения — с 11:00 до 15:00. Приносить для обмена можно неограниченное количество предметов женского, мужского и детского гардероба. Вещи должны быть чистыми, без повреждений и дырок. К обмену допускаются только одежда, обувь и аксессуары (головные уборы, шарфы, перчатки, сумки, украшения, ремни, галстуки и так далее). Не принимается нижнее белье, одежда для сна и носочно-чулочные изделия. Часть вещей будет направлена в пункты приема гуманитарной помощи беженцам в Подмосковье. В случае, если какие-то вещи не пройдут контроль качества на акции, они будут отправлены на утилизацию через проект «Мегабак».

«Мы рады, что неравнодушных жителей Москвы и Подмосковья, которые все активнее включаются в раздельный сбор отходов и заботу об окружающей природе, становится все больше и больше. Так, крупногабаритные отходы подмосковные жители сдают на 58 площадок „Мегабак“, которые функционируют в 55 городских округах региона. На сегодняшний день на них уже поступило 94,6 тысячи кубометров вторсырья», — отметил Антон Велиховский.

В июне планируется обмен книгами, настольными играми и детскими игрушками, в июле — предметами интерьера и посудой, в августе — школьными принадлежностями и учебниками.