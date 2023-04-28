Подмосковье 28 апреля 2023, 10:10 Экологическое хозяйство «Спартак» в Шатуре начнет разводить на продажу коров голштинской породы

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Экологическое хозяйство «Спартак» в Шатуре получило статус племенного репродуктора. Теперь там начнут разводить на продажу коров голштинской породы.

Два года ученые и зоотехники вели на ферме селекционную и племенную работу, чтобы повысить молочную продуктивность и улучшить экстерьер коров. Сейчас надои на одну фуражную корову составляют более 9,7 тысяч литров молока в год. Есть и рекордсменки, которые дают по 14 тонн молока.

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Успех селекционной работы подтвердили официально. Теперь хозяйство «Спартак» может выращивать телят не только для собственных нужд, но и обеспечивать молодняком другие фермы.

В хозяйстве 550 дойных коров, среди которых есть и прямые потомки чистокровных канадских голштинов. Ежедневно они дают по 20 тонн молока.

Перерабатывают его здесь же. Из молока делают сметану, творог, йогурты, масло и кефир.

«Преимущество у нас в том, что мы делаем продукцию из своего молока. <…> Молоко поступает качественное и свежее», — рассказала технолог молочного завода экологического хозяйства «Спартак» Юлия Журавлева.

В этом году экологическое хозяйство «Спартак», получившее статус племенного репродуктора, отметит свое 60-летие.

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