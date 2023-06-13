Подмосковье 13 июня 2023, 14:04 Экологический урок прошел для школьников в Щелкове ООО "Хартия"

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Для учащихся щелковского лицея № 7 провели экологические уроки. Организатором мероприятия выступило ООО «Хартия» филиала «Подмосковный». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона. Уроки прошли в рамках губернаторского проекта «Умные каникулы».

«Школы не только образовательные учреждения, но и воспитательные. Именно в школах необходимо привить детям правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе осуществляя раздельный сбор вторичного сырья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Ребятам рассказали о разных фракциях контейнеров, о вторичной переработке мусора и программах раздельного сбора отходов «Два бака» и «Мегабак». В завершении урока школьники проверили свои знания на практике: рассортировали 63 разные фракции, используя систему раздельного сбора ТКО.

«Экологическое просвещение населения является частью нашей социальной ответственности», — добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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