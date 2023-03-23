Подмосковье 23 марта 2023, 17:59 Экологический урок о раздельном сборе мусора провели для пенсионеров в Серпухове МСК-НТ

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Урок по обращению с ТКО провели в центре социального обслуживания «Меридиан» городского округа Серпухов. Пенсионерам рассказали, как правильно сортировать мусор и почему это так важно.

Занятие провели специалисты чеховского филиала компании «МСК-НТ». Акцент сделали на безвредных и опасных для здоровья видах пластика. Дополнительно на экологическом уроке была затронута проблема растущего массового потребления, приводящего к увеличению количества отходов. Пенсионеры узнали, как правильно использовать и утилизировать различные пластиковые изделия.

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