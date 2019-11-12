Экологический супергерой появился в Звенигороде. Он регулярно убирается в центре города

В Звенигороде появился супергерой в рабочих перчатках и с граблями. Экоактивист Роберт сделал субботник делом жизни — абсолютно бесплатно мужчина собирает мусор, вычищает дорожки и избавляется от сухих листьев в городе. Каждый может присоединиться к Роберту и сделать свой дом чище.

Источник фото: телеканал «360»

Роберт — доброволец, волонтер и просто общительный мужчина. У него — семь субботников на неделе. Вся центральная часть, а особенно парковая зона, в Звенигороде ежедневно чистится, моется и убирается его руками. Причем делает это мужчина без оплаты своего тяжелого труда.

«Это я делаю душой для всех. Они должны все вставать и это делать», — сказал Роберт.

Как мы поняли из слов экоактивиста, он разнорабочий. К ручному труду привык, так почему не совместить полезное с приятным? На уборку активно приглашает земляков. Несколько единомышленников у Роберта уже появились, но нужно больше.

Источник фото: телеканал «360»

За полными мусорными мешками, которые собирает волонтер, приезжает погрузчик. Плоды труда нашего героя отправляются дальше на пункт сортировки. Технику предоставила администрация, но, по словам местных жителей, обычно Роберт на добровольных началах справляется сам. Люди, которые получают за это деньги, появляются здесь, увы, не так регулярно.

У активиста есть целый план: нужно и плафоны фонарей отмыть, и листья сами себя не уберут. До мороза нужно успеть максимум. Муниципалитет обещал помочь.

Источник фото: телеканал «360»

Участие должно быть именно добровольным. Пока со стороны местных коммунальщиков нет четкого графика, Роберт зовет простых горожан. Во-первых — вместе веселее, во-вторых, пора набирать обороты.

«Чтобы было все чисто, все красиво. И чтобы люди поняли, что хватит в этом топтаться», — отметил Роберт.

Так что, присоединяйтесь к добровольным субботникам. Можно начать хотя бы со своего двора.