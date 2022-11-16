Подмосковье 16 ноября 2022, 11:32 Экологический семинар и студенческий квиз провели в Балашихе в День вторичной переработки

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Жители Балашихи приняли участие в экологическом семинаре, который провели в многофункциональном центре 15 ноября — в День вторичной переработки. Эксперты еще раз напомнили, почему так важно сортировать мусор и рассказали о проекте «Добрые крышечки».

Мероприятие прошло при поддержке администрации Балашихи. В городе уделяют большое внимание экологии и сортировке отходов. Для жителей здесь работают пункты «Мегабак», куда можно сдать неработающую бытовую технику, сломанную мебель, старые автомобильные шины и другой крупногабаритный хлам. Один «Мегабак» находится на улице Текстильщиков в Балашихе, другой — на улице Пригородной в Железнодорожном. За все время работы эти площадки собрали около 20 тысяч кубометров мусора.

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«Наше правительство строит мусороперерабатывающие заводы, но можно сколько угодно вкладываться в инфраструктуру и ничего не выйдет, если мы не начнем разделять отходы у себя дома. Мы должны работать в одном направлении», — отметила председатель регионального центра общественного контроля Московской области Наталья Галл.

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Частью экологического семинара стал квиз, который провели в Гидрометеорологическом техникуме в Балашихе. В соревновании приняли участие пять команд («Харизматичные лисы», «Гидромет», «Волонтеры Подмосковья», «МГЕР» и «Зеленая волна»), которые померились знаниями в области обращения с отходами. Участникам нужно было собрать «Мусорный алфавит», отгадать названия отходов, про которые рассказывал ведущий, и выполнить другие задания.

«15 ноября во всем мире празднуется День вторичной переработки. Как правило, в эту дату проводятся экскурсии и встречи с людьми, которые занимаются вторичной переработкой, семинары и мастер-классы. Мы решили провести в нашем учебном заведении квиз и познакомить молодежь с экологическим праздником», — рассказала директор Гидрометеорологического техникума Ирина Никитина.

Студенты с радостью приняли вызов и отметили, что в такой форме важная информация усваивается лучше.

«В подобном мероприятии принимаю участие впервые. Считаю вторичную переработку важной темой, потому что этот мир — наш общий, и чем больше мы о нем заботимся, тем больше он возвращает в ответ», — поделился мнением участник квиза Максим Гильденбрандт.