Подмосковье 27 апреля 2023, 09:33 Экологический конкурс рисунков и видеороликов в Чехове продлили до 31 мая «МСК-НТ»

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Сроки проведения конкурса рисунков и роликов на тему экологии от регионального оператора «МСК-НТ» решили продлить по просьбам участников. Работы будут принимать до 31 мая.

Компания «МСК-НТ» уже в третий раз проводит экологический конкурс детских рисунков и видеопроектов «Для спасения природы будем разделять отходы». Мероприятие посвятили раздельному сбору отходов и бережному отношению к природе.

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К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от восьми до 18 лет из городских округов Чехов, Серпухов, Подольск, Протвино, Пущино. Подробнее об условиях и требованиях к работам можно прочитать на сайте регионального оператора. Уточнить детали можно по телефону горячей линии 8-800-234-36-70.

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