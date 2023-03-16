Подмосковье 16 марта 2023, 09:33 Экологический конкурс рисунков и видеороликов проведут для школьников в Чехове

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Региональный оператор «МСК-НТ» запустил экологический конкурс рисунков и видеосюжетов в школах Чехова. Ребята смогут проявить креатив по теме защиты природы и сортировки мусора и выиграть призы.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали, что конкурс называется «Для спасения природы будем разделять отходы». В нем могут принять участие дети из городского округа Чехов школьного возраста.

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Творческий турнир пройдет с 15 марта по 15 мая в двух номинациях. Детям от восьми до 13 лет предлагается нарисовать рисунок, а ребятам от 12 до 18 лет — снять видеоролик. Победители получат призы от регоператора «МСК-НТ».

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Работы нужно направлять на электронную почту: konkyrsrso@yandex.ru или привозить в офис по адресу: Чехов, улица Почтовая, 30, кабинет 202.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.