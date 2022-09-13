Выставка технологий для обращения с отходами открылась в Красногорске | 360°

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Выставка технологий для обращения с отходами открылась в Красногорске

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Выставки WasteEcoExpo и EcwaExpo открылись в Красногорске. На них производители представят современные технологии для обращения с отходами. На мероприятии побывал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

На выставке WasteEcoExpo ежегодно участвуют производители технологий и оборудования для обращения с отходами, а на EcwaExpo продемонстрируют достижения в области водного хозяйства. Оба мероприятия поддержат проекты «Чистая страна» и «Чистая вода».

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Тихон Фирсов отметил, что реформа обращения с отходами невозможна без современных технологий. В частности — рекультивация полигонов.

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«С точки зрения охраны водных объектов нам очень интересна и экспозиция EcwaExpo. Полагаю, выставки принесут множество новых идей, которые получится реализовать в Подмосковье», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год.

Выставки

Минэкологии Подмосковья

Экология

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