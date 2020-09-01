Экологические уроки провели в подмосковных школах 1 сентября

Школьникам Подмосковья в День знаний рассказали об экологии. Дети узнали о рекультивации полигонов, экологической реабилитации рек, создании особо охраняемых природных территорий и экологическом надзоре. Занятия провели сотрудники Министерства экологии и природопользования региона. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Школьники Подмосковья 1 сентября узнали, чем занимается Министерство экологии и природопользования. Ребята увлеченно слушали о проблемах экологии и задавали свои вопросы.

В Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте для студентов провели интерактивное практическое занятие. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов показал ребятам, как пользоваться квадрокоптером, тепловизором, пылеанализатором, эхолотом и лазерной рулеткой. Это оборудование применяется инспекторами экологического надзора для работы.

«Мы часто встречаемся со школьниками и студентами. Каждая такая встреча показывает, что молодежь неравнодушна к экологии», — сказал Вадим Воронцов.

Он отметил, что любовь к природе нужно воспитывать с юного возраста, когда дети восприимчивы и проникаются чувством ответственности за окружающую среду.

«Студенты уже сделали свой выбор и осознано относятся к природе региона. Надеюсь, они станут первоклассными специалистами, которые будут работать на благо Подмосковья», — подчеркнул министр.

Ученики лицея № 34 Мытищ прошли квест, в ходе которого узнали правила поведения на природе, множество удивительных фактов о животном мире, какому животному соответствует их рост, а с каким они могут поспорить в дальности прыжка. С детьми пообщался заведующий северным территориальным отделом экологического надзора Артем Горбунов.

Ребята решали загадки, разгадывали ребусы с посланием от деревьев. Цель квеста — осознать, что мы являемся частью природы, а планета Земля уникальна и стоит того, чтобы заботиться о ней.

«Вокруг книг про Хранимиров создана целая экосистема просветительских форматов: квесты, пьесы, напольные игры, загадки, даже гимн», — рассказала Александра Кудзагова, руководитель эколого-просветительского проекта «Хранимиры».

Она отметила, что всю информацию можно скачать с сайта проекта и использовать в работе с детьми.

«Это увлекательный, современный способ говорить с детьми об экологии так, чтобы им было интересно, вместе с нами растить счастливых, активных, любознательных и экологически ответственных детей», — подчеркнула Кудзагова.

О важности оберегать природу рассказали и ученикам школы № 28 в Люберцах. Его организовали представители Минэкологии, администрации и члены волонтерской организации «Чистый Лес». Детям рассказали об экологии, а затем все собирали деревянные модели животных (конструктор предоставил фонд «Экология за всех»).