Подмосковье 19 апреля 2023, 16:56 Экологические уроки по переработке отходов прошли для студентов Щелковского колледжа ООО «Хартия»

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Сотрудник регионального оператора «Хартия» в Московской области провел четыре урока на тему «Береги природу, сортируй отходы». В мероприятиях поучаствовали девять групп студентов Щелковского колледжа.

Лекции прослушали будущие специалисты по техобслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, мастера по ремонту машинно-тракторного парка, повара, кондитеры, дизайнеры, программисты и другие. Подростки узнали, что ежегодно один человек образует 400-450 килограммов мусора.

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«Одна из основных задач экологических уроков — это необходимость рассказать детям о том, как на территории Подмосковья реализована система по осуществлению раздельного сбора отходов. Показать, как уже сегодня они могут приобщиться к культуре правильного сбора отходов», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

По его словам, студенты уже сейчас могут использовать двухконтейнерную систему «Два бака», сдавать крупногабаритные отходы на пункты приема вторсырья «Мегабак» или пластиковые бутылки и алюминиевые банки в «ЭКОпункты».

Также на лекциях молодым людям рассказали о первичных ресурсах, о работе регионального оператора и разумном потреблении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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