Подмосковье 28 февраля 2024, 15:57 Экологические уроки о пользе сортировки мусора провели в школе № 1 в Электростали МинЖКХ МО

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Еще в пяти классах электростальской школы № 1 прошли экоуроки, организованные региональным оператором «Хартия». Ребятам рассказали, зачем сортировать мусор, откуда берутся твердые коммунальные отходы и как правильно утилизировать старые батарейки

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что уроки прошли 28 февраля. Занятия с ребятами провели специалисты регионального оператора «Хартия» — эта компания работает в 12 городских округах Ногинского кластера.

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Пятиклассникам рассказали, откуда берутся твердые коммунальные отходы, какой мусор можно переработать, а какой пригоден только для компостирования. Специалисты перечислили способы переработки, которые применяют в России сейчас. Отдельно затронули тему утилизации отходов повышенного класса опасности.

Школьники узнали, что сортировка мусора начинается с простой домашней кухни. Ведущая подсказала, как организовать пространство так, чтобы разделять отходы было удобно. Ребята слушали внимательно, задавали много вопросов и делились опытом разделения отходов в своих семьях.

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