Экологические уроки физкультуры в Солнечногорском городском округе посетили 1,5 тысячи школьников. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При поддержке регионального министерства ЖКХ, весной текущего года полторы тысячи школьников Солнечногорского городского округа посетили экологические уроки физкультуры на тему раздельного сбора отходов. Их инициировал региональный оператор по обращению с отходами ЭкоПромСервис, который входит в Группу ЭкоЛайн.

Об экологическом образовании и на эту тему в частности, подмосковной молодежи рассказали на Межрегиональном экологическом Форуме «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» 3 июня. В работе форума принял участие министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«В Московской области с 2019 года реализуются революционные реформы. Никто не верил в 2019 году, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. Свыше 6,7 миллионов тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение», — сказал Велиховский, открывая панельную дискуссию «Реализация реформы по переработке ТКО».

Безусловно одним из принципиальных моментов, который мы уже на сегодняшний день реализовали, это закрытие всех 39 полигонов. Каждый куб отходов проходит через сортировочный комплекс. И уход от старого формата, я считаю, является одним из главных достижений Московской области Антон Велиховский

В регионе, как отметил министр, придуман успешный стандарт «синий» и «серый» бак, а в этом году в Подмосковье заканчивается построение базовой инфраструктуры для обращения с отходами, а также начинается реализация глубокой переработки, которая ведет к «нулевому захоронению».

Очень важно воспитывать в себе полезные привычки с самого детства. Необходимо формировать правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья. За нашим подрастающим поколением — наше будущее, именно они будут продолжать вносить вклад в экологию Подмосковья Антон Велиховский

Технология проведения необычных спортивных игр — ЭкоХоккея, ЭкоГольфа и ЭкоКорнХола разработана АНО ЭкоСпорт. У нее нет аналогов в России. В школах Солнечногорского округа с начала марта проведено 50 уроков, экофизкультура проводилась каждую неделю. В перспективе планируется охватит все школы городского округа Солнечногорск.

«Главная задача таких уроков — приобщить ребят к разделению отходов и экологичному образу жизни, рассказать и закрепить на практике правила сортировки отходов в домашних условиях. Занятия проводят профессиональные тренеры, которые с помощью специальных заданий погружают ребят в мир сортировки отходов», — отметил Велиховский.

Министр пояснил, что на уроках экофизкультуры школьники совершенствуют свои спортивные навыки игры в баскетбол и в интерактивной форме учатся разделять отходы. Все упражнения направлены на закрепление принципов двухконтейнерной системы разделения отходов. Она действует в подмосковье с 1 января 2019 года. За это время программа показала свою высокую эффективность, подчеркнул Велиховский.

Образовательные занятия проводят профессиональные тренеры. Помимо прочего, они также организуют участие учеников в специальных эстафетах. В ходе одного урока школьники погружаются в мир сортировки и переработки отходов и улучшают свои спортивные показатели.

Первый чемпионат среди школ по экофизкультуре состоялся в Солнечногорске 20 мая этого года на площадке Ржавской СОШ. Победителем первого турнира по экофизкультуре стала Ржавская СОШ, второе место заняли школьники из Менделеевской СОШ, третье —Кутузовская средняя образовательная школа. Подобные экологические уроки вернутся в учебные заведения с 1 сентября.

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