Экологические мастер-классы провели в СНТ Солнечногорска

Серию интерактивных экологических мероприятий для развития системы раздельного сбора отходов в садовых товариществах запустили в городском округе Солнечногорск.

Региональный оператор «Экопромсервис» и КПО «Нева», входящие в группу «Эколайн», при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведут экологические мастер-классы в июле и августе.

Дачников ждут активности от тренеров АНО «Экоспорт». Жители Солнечногорска уже не раз участвовали в необычных спортивных играх — «Экохоккей», «Экофутбол», «Экогольф» и «Экокорнхол». Дачников также ждут интересные мастер-классы по сортировке и переработке отходов, ведущими которых стали юные волонтеры и преподаватели молодежного центра «Подсолнух».

Источник фото: телеканал «360»

Первое мероприятие состоялось 26 июля в СНТ «Елочка», расположенном недалеко от дачного поселка Поварово. Это дачное товарищество стало флагманом раздельного сбора отходов. Здесь с первых дней запуска системы РСО в Подмосковье установлены контейнеры для сухих отходов, отдельно собирают «Добрые крышечки» для одноименного эколого-благотворительного проекта и активно участвуют во всех областных экологических мероприятиях.

Источник фото: телеканал «360»

В экологическом празднике приняли участие и соседние СНТ. Всего на встрече было около 50 человек.

Источник фото: телеканал «360»

«По результатам 2021 года наши коллеги из ППК РЭО признали Московскую область лидером в отрасли переработки отходов. Мы получили так называемые „Зеленую премию“. Вся система сбора и утилизации отходов базируется на разделении. Мы с 2019 года при начале этой работы сразу же приступили к раздельному сбору отходов по двухконтейнерной системе — серый и синий баки. Серый бак — это отходы с пищевыми отходами, так называемые грязные отходы. Синий бак — чистое вторичное сырье. Это в первую очередь пластик, бумага, металл, которые попадают уже непосредственно по отдельной линии на предприятия-переработчики. На сегодняшний день в многоквартирных домах практически все жители участвуют в раздельном сборе. На каждой контейнерной площадке у нас присутствует синий бак в многоквартирных домах. Более половины уже заказывают синий бак у себя в поселениях в ИЖС», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

На увлекательном экокурсе «Про отходы» дети и взрослые узнали, что домашний мусор нужно разделять на несколько типов, а мусорные контейнеры бывают двух видов. И абсолютно каждому человеку по силам начать разделять отходы дома и складывать в разные контейнеры. Ведущие напомнили, что в синие контейнеры необходимо складывать пластик, стекло, металл, бумагу и тетрапак, предварительно сполоснув и высушив отходы.

Особенный интерес у участников мастер-класса вызвал экочемоданчик с образцами вторсырья и предметами, получившими новую жизнь. Детям наглядно продемонстрировали, какую пользу приносит переработка. Гости также получили в подарок ручки из переработанного тетрапака.

«Мы уделяем большое внимание правильному экологическому воспитанию нашего подрастающего поколения, потому что мы понимаем, что следующее поколение будет разделять, будет разбираться, что это такое, какие выгоды от этого. Экологическое образование детей — это залог экологической безопасности нашего Подмосковья, нашего будущего», — отметил Антон Велиховский.