Подмосковье 29 марта 2023, 14:02 Экологические квесты и мастер-классы пройдут на День Земли в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта. В Министерстве культуры и туризма рассказали, какие мероприятия подготовили для гостей.

Посетителей парка Мира в Мытищах ждут лекция «Земля — наш дом» и выставка «Экооперация».

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Желающие смогут посетить мастер-класс по лепке из пластилина «Планета Земля» в Центральном городском парке культуры и отдыха в Пушкино, игровую программу и экологический квест в парке «Елочки» в Домодедове. Дендрологическую экскурсию «Тайны зеленых великанов» с мастер-классом и встречу с фотографом Сергеем Захаровым проведут в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Интерактивная программа для детей и взрослых «Земля, ты наше все!» состоится в центральном парке Долгопрудного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.