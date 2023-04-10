Подмосковье 10 апреля 2023, 10:49 Экологические активисты из Татарстана посетили комплекс переработки отходов в Подмосковье

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Региональный оператор «РТ-Инвест» организовал экскурсии на комплексы по переработке отходов для юных экоактивистов из Татарстана. Аяз и Лилия приехали из поселка Джалиль. Ребята с раннего детства интересуются проблемами экологии — они активно поддерживает переработку и считают, что энергоутилизация является одним из главных условий для достижения нулевого захоронения.

В первый день Аяз и Лилия посетили строящийся завод «Энергия из отходов» в Воскресенском округе. Ребятам рассказали, что предприятие «РТ-Инвест» сможет ежегодно безопасно утилизировать 700 тысяч тонн мусора. Всего в России строится пять заводов «Энергия из отходов», четыре в Подмосковье и один в Татарстане.

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«Я считаю, что такие заводы очень важны и нужны нашей стране. С помощью них мы не только избавляемся от отходов, но и получаем зеленую энергию», — отметил Аяз.

Во второй день экскурсия прошла на КПО «Дон» в Кашире. Там детям продемонстрировали все этапы и возможности промышленной сортировки отходов. Ежегодно каширский комплекс сортирует 300 тысяч тонн мусора.

В заключительный день поездки ребята познакомились с работой экопунктов компании «РТ-Инвест». На данный момент с их помощью в Подмосковье было собрано 97 тонн чистых вторичных ресурсов, готовых к переработке в новые товары. Экопункты установлены в 38 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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