Подмосковье 09 февраля 2024, 13:42 Экологическая сессия с подмосковными экспертами прошла на выставке «Россия» на ВДНХ Фото Минэкологии

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Сессия на тему «Экологическое просвещение: ориентир на устойчивое развитие» в рамках Дня экологии прошла накануне, 8 февраля, на выставке «Россия» на ВДНХ. Эксперты обсудили важность экологической просвещенности среди жителей Подмосковья.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, экологические акции очень важны для экопросвещенности населения, а также для формирования экологических привычек — изменения поведения людей и повышения осознанности в этой сфере.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила необходимость поддержки различных экологических просветительных платформ и премий, направленных на развитие бережного отношения людей к окружающему миру.

В прошлом году сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области провели 28 тематических уроков для школьников разных возрастов, а также организовали множество акций.

Например, в экологическом фестивале в Люберцах поучаствовало более 500 человек, а победителями и призерами премии, которую запустил Росприроднадзор «Экология — дело каждого» в 2023 году стали жители Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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